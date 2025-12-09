Част от звездния актьорски състав са Валентина Каролева и Орлин Павлов, които разказват повече за комедията „Брънч за начинаещи“ в студиото на „Здравей, България“. Възможно ли е един обяд – брънч да сближи две коренно различни семейства?

„С Валентина играем един много голям театър във филма. Искаме да покажем, че сме много добри в нещо, което правим за първи път. Ние сме семейство и като такова искаме да се представим по най-добрия начин пред хора, които не са ни приятели. Поставили сме маски и този театър в един момент започва да се пропуква. От другата страна също се играе театър и се получава смешна каша, в която попадаме в интересни ситуации, от които се опитваме да се измъкнем. Всъщност ние си измисляме истории, за да привлечем инвеститор“, разказва повече за филма Орлин Павлов.

„Ние двамата искаме да направим всичко да изглежда перфектно, за да бъдем харесани. Не познаваме инвеститора и си го представяме заможен. Комедията идва с пропукването и падането на маските. Лентата е абсурдна ситуационна комедия. В нея ще видим как само в един ден животът ти може да се преобърне, а също така и представите ти за теб самия“, допълва Валентина Каролева.

„Все още с Валентина не сме гледали филма, но тези, които са го направили казват, че е много забавен и интересен. Предстои голяма гала премиера на 9 февруари в зала №1 на НДК. Всеки, който желае може да си закупи билети и да види филма преди излизането му в кината. Дрескодът на премиерата е „пера“ и това е заради главната ни героиня – кокошката“, дават повече информация за премиерата актьорите.

В лентата участват още Александра Сърчаджиева, Стилиян Стоянов, Ая Алексиева, Алина Данчева , Жаклин Дочева, Филип Буков, Стефан Вълдобрев, Стоян Дойчев и Алек Алексиев. Във филма е включена оригинална музика на Владимир Ампов - Графа, но скоро ще излезе песен, в която ще пеят актьорите от целия каст. Режисьор на "Брънч за начинаещи е Яна Титова.

Актьорите споделят, че много са се забавлявали по време на снимките, които са се провели в комплекс край София. Имали са множество комични ситуации, които могат да напълнят един цял отделен филм.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

Редактор: Райна Аврамова