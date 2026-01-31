Януари приключва днес, а с него започваме да отброяваме дните до 13 февруари, когато ще се състои официалната премиера на новия български филм „Брънч за начинаещи“.

Време да се съберем с близките си и да се посмеем от сърце. И да помислим с усмивка за времената, в които живеем. Сред главните действащи лица във филма е и актрисата Жаклин Дочева, която гостува в студиото на „Събуди се“, за да разкаже повече за най-вкусното филмово събитие на 2026 година.

Знаем, че на предпремиерата, която също е отворена за посетители, дред кода е кокоши пера. Ти твоите подготви ли ги вече?

О, да. Но беше много смешно, защото се чудихме какво да измислим, което да е в тон с филма като дрес код. С режисьора на филма Яна Титова се срещнахме и аз носех едно сако с пера. Тя ме погледна и каза: „Точно днес измислихме този дрес код. Ти как знаеш за това?“ Радвам се, че си имаме главен герой в лицето на кокошката Марая, която е вдъхновение и за този дрес код. Така че нещата са свързани.

Комедията от Яна Титова „Брънч за начинаещи“ вече има официален трейлър и първо събитие

Започна ли предстартовата треска при теб? Или като една опитна актриса всяка нова премиера е следващата нова премиера?

Всеки проект за мен е много специален. Независимо колко голяма или малка е моята роля. Но този брънч няма край. Защото откакто сме спрели да снимаме, проектът продължава. С всички кампании, които подкрепя филма, с всичките ни срещи, начина на промотиране на филма, който винаги ни обединява. Гала премиерата, която ще се състои на 9 февруари в НДК ще бъде много хубава, защото ще се срещнем с всички зрители. Ние актьорите, ще гледаме филма заедно с тях. Залата е огромна и мисля, че ще стане една страхотна среща.

Комедията „Брънч за начинаещи“ разкрива рецептата за истинското щастие

Това е много интересен подход. Много рядко на тези гала премиери имат достъп хора, които са ваши почитатели, хора, които просто искат да го гледат. По-скоро тези събития са за отбрани лица. Променя ли този филм начина, по който искаме да възприемаме киното дори като изкуство.

Посланието на филма е да счупим тази маска на това, кой каква поза заема в обществото. Кой какъв иска да бъде в обществото? Тук всички ще сме равни, ще сме зрители, ще се смеем заедно. Най-хубавото е, че публиката ще може да се доближи до актьорите. Да си приказваме и да се смеем заедно. Да обсъдим кой какво го е впечатлило. Основното послание за нас като актьори в този филм е, че няма граници в общуването. Когато се съберем различно хора, животът става по-интересен. Защото във филма се случва точно това. Тези две семейства са тотално различни, както и моята героиня Майчето, която разпуква този розов балон.

Темата, която засяга този филм обаче, не е съвсем смешна. А именно, фалшивият свят, в който живеем. Всички тези лица, маски, пози, които все по-често са част от нашето ежедневие. Има ли лек срещу всичко това? Да приемаме себе си такива, каквито сме, а не както някъде някой иска да бъдем?

Чрез комедията по един по-лесен начин хората ще могат да се видят отстрани. Работата на изкуството е да показва живота такъв, какъвто е. За да се погледнем и да се осъзнаем. Как се държим? Къде грешим? Може да поискаме прошка от някой. Може да ни олекне и да си кажем: „Аз съм себе си и няма нищо лошо в това“. Това са нещата, с които се борят героите в нашия филм. Мисля, че много хора ще се припознаят в това. Точно заради социалните мрежи. На работното място всеки се старае да впечатлява. Да има добра оценка. Имаме една страхотна кампания за психическото здраве. Обикаляме из училищата с филма и говорим с учениците. Всеки ми задава следния въпрос: „Как се справяте с негативните коментари по ваш адрес?“ Отговарям им: „Ти не можеш да избягаш от емоцията. Може да ти стане гадно. Но е важно да погледнеш цялостната ситуация. Дали си заслужава да се отпусна и да повярвам на този човек, че това е вярно или да си кажа, че той има право на мнение. Или може би неговият живот не е щастлив и затова излива към мен своята негативна енергия. Младото поколение особено много се бори с това – какво мислят хората за мен. И лошо ли мислят?

„Брънч за начинаещи“ в трамвая с Александра Сърчаджиева

Жаклин Дочева разказва, че режисьорката Яна Титова я е открила по време на участието ѝ в друг проект. Отношенията им прерастват в приятелство. „Знам как тя трепери за всяка една сцена, за всеки един неин проект. И съм още по-отдадена. Не бива да се отпускаме, защото сме приятели. Ако нещо сгафя, предпочитам да ме разкритикува. И тя го прави, което е страхотно. Когато си в даден образ, трябва да приемеш неговия свят. Винаги си чета сценария на глас вкъщи и дъщеря ми реагираше със смях на всичко. Тя е моето малко голямо вдъхновение за тази роля. Защото Майчето е по детски наивна и няма как да ѝ се разсърдите.“

Билетите за „Брънч за начинаещи“ за 9 и 14 февруари са в продажба.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

Редактор: Боряна Димитрова