Единственият брънч, който не се яде, а се гледа, вече има официален трейлър и дата за гала премиера, на която са поканени… всички!

Семейната комедия на режисьора Яна Титова „Брънч за начинаещи“ тръгва в кината от 13 февруари, а дни преди това зрителите ще могат да се превърнат и в ексклузивни участници на нейната първа прожекция. И то в компанията на актьорите от филма.

От екипа обещават смях до сълзи, близка среща с героите и онази особена магия, която киното носи. Билети могат да бъдат открити в мрежата на EVENTIM, а първи трейлър може да видите ТУК.

Най-вкусният филм на 2026 г. събира на едно място Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев и Алина Данчева. Към звездната компания се присъединяват и Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, както и добре познатите Павел Колев, Ицака и Филип Буков. А музиката е дело на Владимир Ампов – Графа, който може би ще се появи и в самата лента...

Създаден от NO BLINK | Pictures, с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков и с ко-продуцент и медиен партньор NOVA, филмът дебютира в кината на 13 февруари 2026 г. – точно навреме за уикенд, в който всички празнуват нещо: любов, вино или просто добро настроение.

В центъра на историята са Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева) – изобретателите на здравословния смарт часовник ЖАНИ, които се опитват да спасят компанията си с помощта на бляскав обяд за бъдещ инвеститор. Но всичко поема… да го кажем дипломатично... към комедийна разруха, когато пристигат ексцентричната Росена (Александра Сърчаджиева), нейното семейство и техният уникален мироглед. Следват кулинарни провали, абсурдни сблъсъци и моменти, в които истината излиза наяве: струва ли си да бъдеш перфектен, за да бъдеш истински щастлив?

След „Доза щастие“ и „Диада“, отличени с множество български и международни награди, Титова отново се завръща на големия екран – този път с филм, който сервира смях, честност и една проста истина: най-важната съставка в живота са хората, с които го споделяш.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

