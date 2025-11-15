-
Мисията на „Един грам живот“ е да спасява човешки съдби и животи
-
Маги Халваджиян и Иван Христов: Преди 25 години бяхме по-свободни и нямахме автоцензура
-
„Готови за успех“ раздаде стипендии за млади таланти и подкрепи младежи с изключителни постижения
-
В София се проведе 5-то издание на Глобалния форум на жените лидери 2025
-
„Портрет на българската жена“ в рамките на Форум за бъдещето на жените в глобалната икономика
-
Стартира кампанията срещу домашно насилие „Докато смъртта ни раздели“
Нестандартното представяне е част от инициативата по повод българската комедия на Яна Титова, която ще излезе на голям екран на 13 февруари 2026 г.
Актрисата Александра Сърчаджиева налива вино и раздава храна по улиците на София и дори в градския транспорт. Необичайната и изненадваща поява на актрисата е част от инициатива по повод на предстоящата премиера на филма „Брънч за начинаещи“. Лентата е най-новият проект на режисьора Яна Титова.
„Срещнахме се на площад Журналист и тя ми остави пилешко краче за спомен и за късмет. Много ме зарадва. Ще е добре това да стане традиция веднъж в месеца - маса в трамвая“, разказва случайният пътник Алекс, който Александра изненада приятно в трамвая.
„Искахме да направим една изненада и по-малко по нестандартен начин да накараме хората да усетят атмосферата на нашия филм „Брънч за начинаещи“. Запознах се с много интересни хора и си разказахме различни истории. Радвам, се че всички обещаха да дойдат на премиерата на лентата на 13 февруари. Очаквайте неочакваното", сподели Александра Сърчаджиева.
NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.Редактор: Райна Аврамова
