Актрисата Александра Сърчаджиева налива вино и раздава храна по улиците на София и дори в градския транспорт. Необичайната и изненадваща поява на актрисата е част от инициатива по повод на предстоящата премиера на филма „Брънч за начинаещи“. Лентата е най-новият проект на режисьора Яна Титова.

„Срещнахме се на площад Журналист и тя ми остави пилешко краче за спомен и за късмет. Много ме зарадва. Ще е добре това да стане традиция веднъж в месеца - маса в трамвая“, разказва случайният пътник Алекс, който Александра изненада приятно в трамвая.

„Искахме да направим една изненада и по-малко по нестандартен начин да накараме хората да усетят атмосферата на нашия филм „Брънч за начинаещи“. Запознах се с много интересни хора и си разказахме различни истории. Радвам, се че всички обещаха да дойдат на премиерата на лентата на 13 февруари. Очаквайте неочакваното", сподели Александра Сърчаджиева.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

Редактор: Райна Аврамова