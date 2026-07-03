Продължава да тлее пожарът в завода за отпадъци край столичния квартал „Люлин“. На място остават четири пожарни екипа, които продължават действията по доугасяване и обезопасяване на района.

Вчера на обяд измервателните станции отчетоха превишения на нормите за фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. От общината и Регионалната инспекция по околна среда и водите съобщават, че тенденцията е към постепенно и трайно подобряване на качеството на въздуха.

Според специалисти бензенът е токсично и канцерогенно вещество, като при вдишване може да предизвика остри реакции, особено при хора с чувствителни дихателни пътища, деца, бременни и хора с хронични белодробни заболявания. Възможни симптоми са астматични пристъпи, кашлица и задух, като подобни оплаквания могат да се проявят и при здрави хора.

Столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край "Люлин"

Жители на района също съобщават за здравословни оплаквания след пожара. Севдалина Цветкова, която е с хронично заболяване, разказа, че е усетила задух още от нощта на инцидента.„До сега, вече 10 години след операцията, нямах проблем. Но този въздух ми пречи“, сподели тя.

Диана Занева, която живее в „Люлин“, каза, че е взела мерки веднага след като е усетила миризмата. „Помолих сина ми да носи маска за училище. Аз излизах минимално, прозорците бяха затворени“, посочи тя.

Пулмологът д-р Анна Бенова съветва при поява на симптоми да се търси медицинска помощ.

„При обостряне на астма, внезапна кашлица, дразнене, болки в гърдите, както и при дразнене в очите и обриви, трябва да се потърси лекар“, обясни тя.

От екологичната организация „За Земята“ посочиха, че още в нощта на пожара са отчетени високи стойности на замърсяване, включително при валежи, които обичайно понижават концентрациите на фини прахови частици. „Това е прецедент – при дъжд да има високи стойности. При горене на отпадъци се отделят и други опасни вещества, които не се измерват, така че реалното замърсяване остава неясно“, коментира Ивайло Попов от екип „Въздух“.

От РИОСВ София съобщиха, че днес не са отчетени превишения по всички проследявани показатели от мобилната станция. Експерти обаче предупреждават, че части от отделените при пожара вещества могат да се задържат в околната среда и да бъдат разнасяни вторично чрез прахови частици, което също крие риск за здравето на хората в района.