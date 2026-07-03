Бюджетният дефицит трябва да бъде 3%, защото това изискване по закона за публичните финанси. Аз не бих внесъл бюджет с по-висок дефицит, така, както направи Министерски съвет. Кабинетът трябваше да ограничи някои харчове, но не пенсии и заплати на някои служители, парите за училища и култура. Това каза зам.-кметът по финансите в Столичната община Георги Клисурски в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Той обясни, че за да внесе бюджет над 3% дефицит, държавата трябва да изтегли дълг. При внесен дефицит от 5,7% ще изтеглим два пъти повече дълг, това не е примеливо.

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По думите на Клисурски има разходи, които могат да бъдат намалени, например – за издръжка. Той посочи, че някой разходи може да се отложат или да не се извършват, при положение, че има „ударно наливане на средства за инвестиции заради края на Плана за възстановяване и устойчивост”. Така може да бъдат спестени около 1 млрд. евро, за да се намали дефицитът.

Има някои социални системи – в здравеопазването и пенсиите – в които се правят ненужни разходи, допълни още той. Клисурски даде следните примери - хора с фалшиви ТЕЛК-ове; други, които получават пари като лични асистенти, но не полагат нужните грижи; лекарства, за които Здравната каса се плаща многократно повече за някои болници.

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Клисурски обясни, че в инвестиционната програма за общинските проекти се преминава от сравнително прозрачен подход към субективен такъв, т.е. не се знае кои проекти ще получат финансиране, не са изброени и критериите за кандидатстване. Той посочи, че трябва да има яснота по този въпрос.

Зам.-кметът каза още, че има два проекта, които са важни и това са Югозападната дъга и Националната детска болница.

За да не се вдигнат цените на картите и билетите за градски транспорт, държавата трябва да се намеси в финансиране, допълни още Клисурски. И подчерта, че цените не са вдигани от много време насам, услугата е добра и би могло те да бъдат увеличени.

По отношение на детските градини той каза, че 12 се финансират по ПВУ и те ще бъдат открити през следващия месец.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова