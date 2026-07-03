Управляващи и опозиция в спор - може ли проектобюджетът за 2026 г. да се приеме с дефицит от 5,7 процента. Според ГЕРБ в Закона за публичните финанси е записано, че преразходът не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт. Справка показва, че ограничението е дори по-ниско - 2 на сто. От ГЕРБ предупредиха, че може да се стигне до оспорване в Конституционния съд.

"Приемането на такъв проект на закон за бюджета е нарушение на Закона за публичните финанси и може да бъде подложен на обжалване пред КС", заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

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"Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем да задушим българската икономика. Можеше ли да не увеличаваме пенсиите на българските граждани до пълния обем на швейцарското правило с 7,8%? Можехме, но няма да го направим. Да, дефицитът е там, където е, и той е резултат от предишни действия от предишни години", каза министър-председателят Румен Радев.

Редактор: Ивета Костадинова