Натрупаният бюджетен дефицит към края на юни 2026 г. е достигнал 2,4 млрд. евро, което се равнява на 1,9% от брутния вътрешен продукт. Това е най-високото ниво на дефицита за този период от годината от 2010-а насам, показва анализ на Фискалния съвет, базиран на данни на Министерството на финансите.

Информацията е изготвена след публикуването на данните за изпълнението на държавния бюджет към края на май, както и предварителните оценки за основните показатели през юни.

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Въпреки натрупания дефицит от началото на годината, за юни бюджетът е бил на плюс. По предварителни данни положителното салдо за месеца е около 110 млн. евро, или 0,1% от БВП.

От Фискалния съвет отбелязват, че сравненията с предходни години трябва да се разглеждат в контекста на настоящата необичайна бюджетна ситуация, при която страната продължава да работи с удължен бюджет.

Редактор: Цветина Петкова