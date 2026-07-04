В Бургас се провежда благотворителна инициатива, в която майстори на пица от цялата страна се обединяват в подкрепа на фондация „Искам бебе“. Целта на събитието, чието мото е „Пица герои“, е да се съберат средства в помощ на семействата с репродуктивни проблеми.

В инициативата се включват малки и големи „герои“, които правят ръчно изработени пици. Идеята се ражда напълно спонтанно сред дългогодишните участници в подобни събития – пицарите Росен Найденов и Джейхан Джеферов. Решили сме да се съберем, аз дадох идеята как да бъде организирано, а той предложи да подкрепим точно фондация „Искам бебе“, разказва Росен Найденов. По думите му събитието е предизвикало голям интерес както сред хората, така и сред децата, които активно участват в приготвянето на пиците.

Тънкостите в приготвянето на вкусна пица

Световният шампион по правене на пица Джейхан Джеферов споделя, че е избрал тази фондация заради личното си познанство с основателите ѝ Ваня Христова и Радина Велчева. Тяхната работа го е вдъхновила, като е създала приятелство и съвместна работа между тях, обяснява той.

Председателят на фондация „Искам бебе“ – Бургас, Ваня Христова, коментира резултатите от 19-годишната им дейност. Тя признава, че няма точна статистика за броя на семействата, на които са помогнали, тъй като някои от тях след това се отдръпват, но въпреки това за тези години с тяхна помощ са родени минимум 450 деца. Само за последните десет дни имат три нови момченца, а през следващата седмица очакват още едно, допълва Христова. Тя отбелязва, че в инициативата се включват приятели, съмишленици, деца и родители.

Очаква се със събраните средства от днешното събитие да бъде оказана помощ на поне две семейства с репродуктивни проблеми.

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