Двуметров смок под леглото, змия в коридора или дори в гаража – за много хора подобна ситуация е истински кошмар. В Стара Загора обаче на подобни сигнали се отзовават Александър Мечев и неговият 8-годишен син Виктор, които помагат за безопасното извеждане и преместване на влечугите. Двамата работят по сигнали към Община Стара Загора и вече са изградили екип, който реагира на десетки случаи от началото на годината.

По думите на Александър Мечев страховете на хората често са преувеличени. „По принцип змиите в България според хората винаги са по 2 метра и винаги са зелени. Но нито сме виждали зелена змия, нито толкова голяма. Най-често са смоци. В повечето случаи има голям страх и паника“, каза той.

„Голяма част от змиите изобщо не хапят. А дори и да хапят, следите са малки и безболезнени. Много по-безопасно е от ужилване на оса или стършел“, допълни Мечев.

Екипът реагира на сигнали от жилища, гаражи, мазета и автомобили. Змиите често се укриват в спални помещения, бани и коридори, особено в горещите летни дни. „Има случаи, в които са минали през цялата къща – през няколко стаи. Намирали сме ги под легла, в бани, по входове на блокове“, разказа той.

„Имало е случаи, в които ни е отнемало часове, включително къртене на стени, защото се укриват в тях“, добави Мечев.

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Повечето змии у нас, включително смоците, са защитени видове. „Глобите за безпокойство или убийство могат да стигнат до 5000 лева“, подчерта той.

След залавяне влечугите се пускат далеч от населените места – обикновено на повече от 10 километра. „Рекордът ми е пет змии от един фургон. Пускаме ги извън града или между селата“, допълни Мечев.

Виктор често участва в спасителните акции редом с баща си. „Единият човек наблюдава змията, другият действа. Аз помагам да я извадим“, разказа момчето.

Случаите понякога се повтарят на едно и също място. „За два часа имахме две змии от един адрес – едната под леглото, другата в коридора“, каза Мечев.

От началото на годината екипът е реагирал на десетки сигнали и е спасил над 40 змии, които след това са върнати в природата.

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