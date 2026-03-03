Гигантски женски мрежест питон ( Malayopython reticulatus ), открит в района на Марос на остров Сулавеси, Индонезия, в края на 2025 г., е смятан за най-дългата змия, която живее в дивата природа, съобщи сайтът на световните рекордите на "Гинес". Нейната дължина от главата до върха на опашката е 7,22 м.

Ако е поставена под упойка, когато телата на змиите се отпуснат напълно, тя може да достигне дължина с 10% повече, затова се смята, че по-вероятно е дълга 7,9 м.

За змията сега се грижи местния природозащитник Буди Пурванто. Диас Нуграха - водач на диви животни, спасител и лицензиран експерт по змии от Калимантан, Борнео, заедно с Раду Френтиу - изследовател и фотограф, който живее в Бали от две десетилетия, които са направили оценка на змията, се надяват тя да насочи вниманието към опазването на нейния вид.

Редактор: Цветина Петрова