Русия и Украйна обявиха временно прекратяване на огъня по повод честванията на Деня на победата в Русия, но всяка страна по свой начин. Руския президент Владимир Путин обяви двудневно примирие на 8 и 9 май. Украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори със собствено предложение за преустановяване на боевете, което да започне по-рано – в нощта на 5 срещу 6 май.



Путин за първи път спомена за възможно примирие за 9 май по време на телефонен разговор миналата седмица с Доналд Тръмп. Украйна обаче проявява недоверие към идеята за кратко примирие и призовава за стъпки към трайно прекратяване на войната.

Кремъл: Русия все още планира да прекрати огъня в Украйна от 8 до 10 май, но ще отговори, ако бъде атакувана



В изявление от вторник вечер, руското министерство на отбраната предупреди, че ще нанесе масиран ответен удар по центъра на Киев, ако Украйна се опита да провали честванията за 9 май. Зеленски подчерта, че Русия продължава да атакува Украйна, като само в понеделник са загинали най-малко девет души.

Редактор: Станимира Шикова