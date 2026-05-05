Нов доклад на ООН представя тревожна картина за това колко уязвими са съвременните общества при срив на критичната дигитална инфраструктура, като предупреждава за потенциално сериозни последици, ако ключови системи откажат, включително сценарий, описван като „дигитална пандемия“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Държавите не са подготвени за масови сривове на сателити, прекъсвания на електрозахранването или повреди на подводни кабели. Критичните дигитални рискове са реални, документирани, системни и до голяма степен подценявани“, заявяват Международният съюз по далекосъобщения и Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия.

В доклада се поставя въпросът какво би се случило, „ако утре мобилните телефони и интернет спрат да работят, плащанията се провалят, болниците загубят данни за пациентите, а спешните предупреждения никога не достигнат“. Според ООН подобен масов, ескалиращ срив на критични дигитални системи или т.нар. „дигитална пандемия“ е правдоподобен сценарий, за който настоящите управленски рамки все още не са подготвени.

Като възможен пример се посочва мощна слънчева буря, която може да наруши сателитната навигация, да спре полети чрез изключване на радарите, да блокира автономни превозни средства и да доведе до срив на финансовите транзакции. Геомагнитно индуцирани токове могат да повредят трансформатори в електрическите мрежи, което да предизвика масови прекъсвания на електрозахранването. В подобен сценарий центровете за данни могат да достигнат лимити след изчерпване на резервното захранване, а подмяната на ключови съоръжения може да отнеме месеци.

ООН подчертава, че управлението на риска често разглежда заплахите поотделно и предполага бързо възстановяване, докато в действителност един срив може да се разпространи през взаимосвързани системи. Докладът призовава за засилване на устойчивостта, включително чрез аналогови резервни системи, и за подготовка на населението за работа при дигитални сривове чрез недигитални алтернативи.

