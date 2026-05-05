Две земетресения са регистрирани през нощта в северната част на Сърбия, в района на град Бездан.

Първото е станало около 2:30 часа местно време, с епицентър в близост до Бездан и Бачки Моноштор - природен резерват Горне Подунавле, на дълбочина около 15 км. Районът се намира в близост до границата с Унгария. По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център магнитудът на труса е бил 4,3 по Рихтер.

Трусът е причинил сериозни щети в село Бачки Моноштор, където множество жилищни сгради са с напукани стени и повредени конструкции, включително и по-нови постройки. Жителите на селото, което е с преобладаващо хърватско население, са били събудени от труса и в паника са излезли на улицата.

Около 10 минути по-късно последвал по-слаб трус с магнитуд 2,5, този път с епицентър в самия Бездан и на дълбочина около 8 км. Земетресенията са регистрирани на разстояние около 400 км северозападно от българската граница и на около 420-450 км от София.

