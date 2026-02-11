Земетресение разлюля югоизточната част на Косово, съобщиха световни медии. По данни на албанския Институт по геонауки трусът е станал снощи малко след 22.00 ч. местно време в района на град Щърпца, близо до Призрен, и е бил на дълбочина 11,7 км.

Земетресението е усетено също в Албания, Сърбия и Северна Македония, отбелязва Косовското радио и телевизия.

Според данните на Европейския сеизмологичен център трусът е бил със сила 4,6 и е регистриран на 19 км източно от Призрен.

Редактор: Габриела Павлова