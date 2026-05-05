Над 700 души вече искат да ги осиновят
1500 кучета бяха освободени от развъдник, който ги е изпращал за научни експерименти. Животните от породата бийгъл бяха откупени от голяма неправителствена организация.
1,500 beagles are preparing for adoption after Big Dog Ranch Rescue and the Center for a Humane Economy negotiated an agreement to purchase them from Ridglan Farms, a dog breeding and research facility.— Champagne Joshi (@JoshWalkos) May 5, 2026
Преди сделката да стане факт, се стигна до масови протести срещу дейността на развъдника в американския щат Уисконсин. В един момент дори бе извършено влизане с взлом, като извършителите бяха отвели около 30 кучета. Местният шериф обяви, че разследва над 60 души за участие в проникването.
BREAKING NEWS: 1,500 BEAGLES ARE BEING RELEASED FROM RIDGLAN FARMS! 🐶❤️— Beagle Freedom Project (@beaglefreedom) April 30, 2026
В крайна сметка напрежението приключи с щастлива развръзка. Кучетата бяха предадени на неправителствената организация, която започна да им търси нов дом из цялата страна. Според един от организаторите на акцията вече има над 700 желаещи да осиновят някой от спасените бийгъли.
