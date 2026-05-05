Над 700 души вече искат да ги осиновят

1500 кучета бяха освободени от развъдник, който ги е изпращал за научни експерименти. Животните от породата бийгъл бяха откупени от голяма неправителствена организация.

Преди сделката да стане факт, се стигна до масови протести срещу дейността на развъдника в американския щат Уисконсин. В един момент дори бе извършено влизане с взлом, като извършителите бяха отвели около 30 кучета. Местният шериф обяви, че разследва над 60 души за участие в проникването.

Варна с нова кампания: Автобуси призовават за доброта към животните

В крайна сметка напрежението приключи с щастлива развръзка. Кучетата бяха предадени на неправителствената организация, която започна да им търси нов дом из цялата страна. Според един от организаторите на акцията вече има над 700 желаещи да осиновят някой от спасените бийгъли.

