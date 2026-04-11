Във Варна стартира нова инициатива, която превръща градския транспорт в трибуна за хуманно отношение към животните. По-голямата част от автобусите в морската столица вече са облепени със специални стикери, които приканват гражданите да бъдат по-добри към четириногите и да осиновят любемец от общинския приют.

Организацията „Зоопатрули” и общинската администрация обединяват усилия, за да напомнят, че съчувствието и отговорността могат да бъдат част от ежедневието ни. Според Стефан Курдов от Координационния център за противодействие на насилието над животните, кампанията носи ясни послания: хуманно отношение, борба с жестокостта и стимул за осиновяване.

Освен призив за доброта, инициативата насърчава и по-активна гражданска позиция. „Хората да бъдат малко по-смели, когато станат свидетели на жестокост. Да подадат сигнал, за да може с помощта на полицията да се съберат доказателства и да се стигне до прокуратурата и съда”, обяснява Курдов в ефира на „Събуди се” по NOVA.

Един от хората, които вече са дали дом на животно в нужда, е Николай Добрев. Той осиновява добродушния Караман, след като кучето прекарва месеци в приюта за лечение. Николай решава да го вземе при себе си, за да му спести живота на верига и защото вярва, че големите кучета също заслужават топъл дом.

Доброволците във Варна, сред които е и Михаела, работят активно и в социалните мрежи, за да направят осиновяването „модерно”. Те обаче подчертават, че това е решение за цял живот. „Когато човек реши да осинови животно, то става част от семейството, а не сезонна придобивка”, напомнят организаторите.

Варна е първият град с подобна кампания, но инициативата вече привлича последователи. Очаква се моделът с облепването на превозни средства да бъде взаимстван скоро и в София.

