Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи в понеделник вечер, че при удар с дрон е повредено оборудване за метеорологично наблюдение в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна, предаде "Ройтерс". Централата, която с шестте си реактора е най-голямата в Европа, беше превзета от руските сили в първите седмици след пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава всяка от двете страни редовно обвинява другата във военни действия, които могат да компрометират сигурността на електроцентралата, разположена близо до фронтовата линия.

В публикация в социалната мрежа X МААЕ написа, че нейни експерти са посетили Лабораторията за външен радиационен контрол - ден, след като руското ръководство каза, че тя е била ударена с дрон. “Екипът разгледа щетите на част от оборудването за метеорологично наблюдение, което вече е неизползваемо”, твърдят от МААЕ.

В изявлението се казва още, че генералният директор на Агенцията Рафаел Гроси е призовал отново за “максимално военно въздържане близо до всички ядрени съоръжения, за да се избегне риск за сигурността”.

Централата, която в момента не произвежда електричество, беше удряна няколко пъти с дронове от началото на конфликта. Един от външните електропроводи на електроцентралата, използван за охлаждане на ядреното гориво, не работи от края на март, а миналата семица МААЕ посочи, че се опитва да организира локално спиране на огъня за ремонтирането му. Гроси посети Запорожката АЕЦ няколко пъти, откакто тя е под руски контрол, а МААЕ изпрати постоянни наблюдатели в нея, както и в още три функциониращи украински атомни електроцентрали.

