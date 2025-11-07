Снимка: iStock/ Видео:"Ройтерс"
Паяжината е с площ от над 100 квадратни метра
Международен екип от пещерни изследователи откриха най-голямата паяжина в света, която е дом на над 100 000 насекоми. Тя се намира в Сярната пещера, разположена на границата между Гърция и Албания.
Откритието е направено през 2022 година. След 3-годишно проучване изследователите изчисляват, че паяжината, с площ над 100 квадратни метра, е дом на приблизително 110 000 паяка.
Тя приютява два различни вида, всеки от които е генетично различен от своите родственици, живеещи на повърхността. Учените посочват още, че това е първият случай, в който обикновено самотни паяци са наблюдавани да образуват колонии — откритие, което екипът описва като „изключително“.
Според изследователите причината Сярната пещера да бъде толкова привлекателна за паяците е огромният брой дребни мушици, които също обитават дълбините ѝ, осигурявайки изобилен източник на храна за тези членестоноги.
