Международен екип от пещерни изследователи откриха най-голямата паяжина в света, която е дом на над 100 000 насекоми. Тя се намира в Сярната пещера, разположена на границата между Гърция и Албания.

Откритието е направено през 2022 година. След 3-годишно проучване изследователите изчисляват, че паяжината, с площ над 100 квадратни метра, е дом на приблизително 110 000 паяка.

Тя приютява два различни вида, всеки от които е генетично различен от своите родственици, живеещи на повърхността. Учените посочват още, че това е първият случай, в който обикновено самотни паяци са наблюдавани да образуват колонии — откритие, което екипът описва като „изключително“.

Според изследователите причината Сярната пещера да бъде толкова привлекателна за паяците е огромният брой дребни мушици, които също обитават дълбините ѝ, осигурявайки изобилен източник на храна за тези членестоноги.

Редактор: Станимира Шикова