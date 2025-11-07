Кадър/Видео:"Ройтерс"
Животното беше заснето от охранителни камери
Заснеха мечка, която необезпокояво се разхожда около сградата на Художествения музей в градчето Сенбоку, префектура Акита, Северна Япония. Животното е уловено от охранителните камери в момент, в който властите в страната се сблъскват с рязко увеличаване на нападенията от мечки.
На видеото се вижда как мечокът спокойно обикаля около музея в 6 часа сутринта местно време. По това време обектът е бил затворен и не се съобщава за пострадали. Ръководството на институцията обмисля допълнителни мерки за безопасност за персонала и посетителите.
Дива мечка посети свои роднини в зоопарк в Калифорния
От април насам в Япония са регистрирани над 100 нападения от мечки, при които са загинали 13 души, показват правителствени данни. Повече от две трети от тези смъртни случаи са в префектурите Акита и съседната Ивате. Забелязванията на мечки в Акита са се увеличили шесткратно – до над 8 000 за тази година.Редактор: Станимира Шикова
