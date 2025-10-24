Любопитна дива мечка реши да направи необичайна визита. Като истински възпитан гост тя се отбила в зоопарка „Секвоя парк“ в Калифорния, за да се запознае със своите „събратя и посестрими“, които живеят там.

Служителите на зоопарка разказват, че забелязали мечката съвсем спокойно да се разхожда из района по време на рутинна проверка. Вместо да се държи агресивно или уплашено, тя прекарала известно време в приятелско общуване с трите обитателки на зоопарка – Туле, Ишанг и Куна Болил, като ги наблюдавала през оградата и дори изглеждала любопитна към тях.

След краткото си посещение мечката тихо и кротко си тръгнала, излизайки през служебната врата –толкова спокойно, колкото и се е появила.

Персоналът на „Секвоя парк“ публикува историята в социалните мрежи, определяйки дивата посетителка като „изключително възпитана и деликатна гостенка“, която не е нарушила нито едно от местообитанията на животните. „Рядко имаме толкова културен гост в зоопарка,“ шегуват се служителите, допълвайки, че мечката бързо е станала любимка на всички в екипа, макар и само за кратко.

Повече гледайте във видеото.

