Турските власти обмислят въвеждането на нова система, при която закупуването на тютюневи изделия ще бъде възможно само след представяне на личен документ. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването Шуайип Биринджи по време на медицински форум в Ерзурум.

Идеята за по-строг контрол идва на фона на тревожни данни за разпространението на тютюнопушенето в страната. Според официалната статистика Турция е сред държавите с най-висока консумация на цигари в света - на второ място след Индонезия, като средно един пушач употребява около 17 цигари дневно.

Великобритания ще приеме доживотна забрана на тютюнови изделия за всички под 17-годишна възраст

Новата мярка има за цел най-вече да ограничи достъпа на непълнолетни до тютюневи изделия, както и да намали общото потребление. Властите отчитат, че въпреки досегашните усилия, употребата продължава да нараства, особено сред младите хора.

Данните показват и сериозен икономически ефект - разходите на домакинствата за тютюневи продукти достигат милиарди годишно, а щетите от пожари, причинени от незагасени фасове, също възлизат на значителни суми.

Според Биринджи една от причините за нарастващата употреба са сравнително ниските цени на цигарите в страната. Очаква се новата система да бъде част от по-широка стратегия за ограничаване на тютюнопушенето и подобряване на общественото здраве.

Редактор: Цветина Петкова