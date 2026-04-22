Новата наредба включва и вейпове
Британският парламент е на път да приеме доживотна забрана на тютюнови изделия за всички под 17-годишна възраст.
Новата наредба включва и вейпове. Тя ограничава всички родени след 1 януари 2009 г. да закупуват никотинови изделия на територията на Обединеното кралство.
Великобритания приема най-строгите закони в света срещу тютюнопушенето
Целта на промените е създаването на свободно от пушене поколение. Според здравното ведомство превенцията е по-добра от лечението и тази реформа ще допринесе за една по-здрава Великобритания. В страната именно тютюнопушенето е отчетено като основен причинител на рак.Редактор: Цветина Петрова
