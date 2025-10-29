Въпреки че екипът на кмета Васил Терзиев се отказа от обещанието да строи паркинги, „Спаси София” осигури старта на строителството на два нови буферни такива - при метростанция „Сливница” в „Люлин” и при бъдещата метростанция „Витиня” в ж.к. „Левски В”. Това заяви Борис Бонев, който е председател на партията. По думите му тези два проекта ще облекчат сериозно трафика и паркирането в двата края на столицата.

„Миналата седмица екипът на Терзиев, ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП решиха, че софиянци не заслужават паркинги. Въпреки съпротивата на заместник-кмета Никола Лютов, чиято оставка поискахме, успяхме да свършим цялата работа на неговата администрация и да спасим два проекта“, заяви Бонев. Той припомни, че паркингът при метростанция „Сливница“ с капацитет 300 автомобила вече три десетилетия стои недовършен. „Две поредни години осигуряваме средства за довършването му. Първата година администрацията не успя да реши кой да го възложи, тази година пък открито отказа да го строи”, лаконичен беше Бонев.

Васил Терзиев подкрепя идеята да има „червена зона” за паркиране в София

„За „Спаси София” обещанията от кампанията не са празни приказки, за да се спечелят изборите. Ние обещавахме паркинги, защото знаем, че София се нуждае от тях. Затова, въпреки съпротивата на администрацията и нежеланието на Лютов да си върши работата, не се отказваме от поетите пред гражданите ангажименти”, завърши Бонев.

Андрей Зографски, който е общински съветник от СС, подчерта, че паркингът при метростанция „Сливница” е конструктивно готов. „Остават довършителни работи, които могат да приключат до края на 2026 г. Той ще бъде ключов за хората от Банкя, Волуяк и Божурище, които ще могат удобно да се прехвърлят на метрото“, допълни Зографски. По думите му „след половин мандат молби към администрацията да се задейства”, общинските съветници от „Спаси София” внесли и осигурили приемането на доклад, с който „Център за градска мобилност” ЕАД поема грубия строеж и довършването на паркинга над метростанция „Сливница”. За целта от бюджета на София са осигурени 1,5 млн. лв.

Вторият буферен паркинг, който е на другия край на града - до бъдещата метростанция „Витиня” в ж.к. „Левски В”, ще е с 409 места. Той е разположен под моста на бул. „Владимир Вазов”. „Дълги години теренът беше частен платен паркинг, който незаконно заемаше по-голяма площ от наетата. Успяхме да прекратим договора, да окрупним имотите, да изготвим идеен проект и да възложим строителството. Така ж.к. „Левски В” ще има два буферни паркинга и реално облекчение за жителите му“, добави Зографски.

Редактор: Калина Петкова