Темата за паркирането и служебните абонаменти в столицата отново излезе на преден план след твърдения на общинските съветници от „Спаси София“, че „държавни институции са присвоили общо над 1000 паркоместа“ в центъра на града.

Председателят на групата Борис Бонев посочи, че е изпратил писмо с искане за среща с председателя на Народното събрание Рая Назарян и премиера Росен Желязков. Причината — по думите му „Народното събрание и министерствата са най-големите нарушители“.

От Министерството на транспорта реагираха с позиция, в която уточняват, че служебните паркоместа, които използват, са предоставени и използвани напълно законно. Освен това твърдят, че от 2021 г. не са получавали фактури от Столичната община, което е довело до това да не плащат за паркиране.

Според Бонев става дума за 20 паркоместа, дадени на Министерството на транспорта със споразумение от 2006 г. между тогавашния кмет Бойко Борисов и ведомството. Цената на едно място е 100 лева на година.

"Споразумението е вече незаконно, защото „не отговаря на изискванията на наредбата“, коментира още той. От групата настояват кметът Васил Терзиев да прекрати документа, а министерството да остане само с петте служебни места, които му се полагат по наредба.

„Само тези 20 паркоместа са ощетили бюджета на София с 2,5 млн. лв. от 2006 г. досега. Умножете това по близо 1000 незаконно завзети места“, заявяват от „Спаси София“.

Редактор: Ралица Атанасова