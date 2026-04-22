Украйна ще поднови транзита на руски петрол към Европа по тръбопровод „Дружба“ в четвъртък сутринта. Това съобщи в сряда словашкият министър на икономиката Дениса Сакова.

В профила си във Facebook тя посочи, че украинската страна е съобщила, че в сряда сутринта от Беларус е започнало нагнетяването на налягане в нефтопровода. Той не функционира от януари поради, както твърди Украйна, руска атака.

Унгарската петролна компания MOL вече е подала първи заявки за транспортиране на суров петрол, което е сигнал за готовност за бързо възобновяване на доставките. По данни на източника заявените количества ще бъдат разпределени по равно между Унгария и Словакия.

Решението за подновяване на транзита идва на фона на преговори между Украйна и ЕС за финансова помощ, като енергийните доставки се разглеждат като фактор за икономическа стабилност и сътрудничество с европейските партньори.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че повреден участък от нефтопровода „Дружба“, поразен при руски удар, е възстановен, което позволява възобновяване на работата.

Междувременно Унгария и Словакия са преразгледали позициите си и са изразили готовност да подкрепят заем от 90 млрд. евро за Украйна, както и нов пакет санкции срещу Русия.