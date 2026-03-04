На фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток и ударите срещу Иран все по-усилено се говори за използването на ядрено оръжие. Според бившия министър на отбраната Тодор Тагарев внедряването му е "абсолютно недопустимо". Той подчерта, че прекратяването на иранската ядрена програма е ключов приоритет. Тагарев заяви в ефира на „Твоят ден“, че крайната цел на САЩ и Израел не може да бъде просто отслабване на режима в Техеран.

Според него продължителността на конфликта не може да бъде прогнозирана, въпреки публично споменатите срокове. "Развитието зависи както от вътрешната динамика в Иран и евентуални обществени реакции, така и от позициите на държавите в региона", смята той.

Бившият военен министър е категоричен, че само отслабването на режима в Иран няма да бъде приемливо за Вашингтон и Тел Авив. Като реалистичен сценарий той очерта възможността за управление, което да декларира отказ от разработване на ядрено оръжие и да допусне международен контрол върху програмата си.

В геополитически план той коментира и отражението на конфликта върху Европа и САЩ. По думите му ЕС няма напълно единна позиция по отношение на ударите срещу Иран, но заплахата се възприема по-непосредствено в Европа.

Според Тагарев ефектите върху войната между Русия и Украйна ще бъдат „смесени“ - от една страна, отслабването на Иран може да намали подкрепата му за Москва, но от друга - приоритетите на САЩ в региона могат да доведат до пренасочване на ресурси, включително в сферата на противовъздушната отбрана.

Редактор: Ралица Атанасова