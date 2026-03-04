Новината съобщи Централното командване на Щатите

Американските военни съобщиха, че са унищожили 17 ирански кораба. Сред плавателните средства, които са ударени, има и една подводница. Освен това са били атакувани около 2000 цели в Иран, съобщи Централното командване на САЩ.

CNN: ЦРУ въоръжава кюрдски сили за въстание срещу режима в Иран

„В Арабския залив, Ормузкия проток или Оманския залив не се движи нито един ирански кораб“, заяви командващият Централното командване генерал Брад Купър във видео, публикувано в X. 

