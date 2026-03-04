Снимка: iStock
Новината съобщи Централното командване на Щатите
Американските военни съобщиха, че са унищожили 17 ирански кораба. Сред плавателните средства, които са ударени, има и една подводница. Освен това са били атакувани около 2000 цели в Иран, съобщи Централното командване на САЩ.
CENTCOM: released official statement from Admiral Brad Cooper on operation Epic Fury pic.twitter.com/WFxHQpztDP— Open Source Intel (@Osint613) March 4, 2026
CNN: ЦРУ въоръжава кюрдски сили за въстание срещу режима в Иран
„В Арабския залив, Ормузкия проток или Оманския залив не се движи нито един ирански кораб“, заяви командващият Централното командване генерал Брад Купър във видео, публикувано в X.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петрова
Последвайте ни