ЦРУ работи по план за въоръжаване на кюрдски сили с цел да се предизвика народно въстание в Иран, съобщи CNN, позовавайки се на източници от службите. От разузнавателното управление отказаха коментар по темата.

Администрацията на Доналд Тръмп води активни разговори с ирански опозиционни групи и кюрдски лидери в Ирак за предоставяне на военна подкрепа. Ирански кюрдски въоръжени формирования разполагат с хиляди бойци по границата между Ирак и Иран, главно в автономния регион Иракски Кюрдистан. Някои от тези групи вече намекнаха за предстоящи действия и призоваха иранските военни да преминат на тяхна страна.

Междувременно Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи, че е атакувал кюрдски позиции с десетки дронове. Очаква се опозиционните сили да участват в сухопътна операция в Западен Иран през следващите дни, твърди кюрдски представител.

Целта на евентуална операция е кюрдските бойци да въвлекат в бой иранските сили за сигурност, което би позволило на невъоръжени протестиращи в големите градове да излязат по улиците без риск от масови репресии. Някои американски представители смятат, че подобна стратегия може да разтегне ресурсите на иранската армия и да предизвика хаос в региона.

В същото време експерти предупреждават за сериозни рискове. Бивши американски дипломати посочват, че въоръжаването на кюрдски милиции може да подкопае суверенитета на Ирак и да доведе до непредвидими последици в нестабилния регион. Според анализатори Вашингтон се опитва да ускори процеса на вътрешна дестабилизация на иранския режим чрез подкрепа за историческия си регионален съюзник – кюрдските сили. Американското разузнаване обаче смята, че иранските кюрди засега не разполагат с достатъчно влияние и ресурси, за да предизвикат успешен бунт срещу властта.

Кюрдските организации също не са единни и имат различни политически цели, което поражда съмнения дали подобно сътрудничество с Вашингтон би било устойчиво. Съществува и опасение, че ако операцията се провали и САЩ се оттеглят, това ще засили традиционното недоверие сред кюрдите към американската подкрепа.

САЩ имат дълга история на сътрудничество с кюрдски сили – от войната в Ирак до операциите срещу ИДИЛ. Част от разузнавателните бази и военните контингенти продължават да функционират в Иракски Кюрдистан.

