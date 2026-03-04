Катарското министерство на отбраната съобщи, че най-голямата американска военна база в Близкия изток – "Ал Удейд", е била поразена от иранска балистична ракета.

В изявлението на отбранителното ведомство пише, че Иран е изстрелял две ракети срещу Катар. "Системите за противовъздушна отбрана успешно прехванаха едната, но втората удари базата", се посочва в текста.

Министерството отбелязва, че при атаката няма пострадали хора, но не става ясно дали са нанесени сериозни материални щети.

"Ал Удейд" е една от най-важните американски бази в Близкия изток и се намира в покрайнините на Доха. Обикновено там са разположени около 10 000 военни и цивилен персонал. Базата служи и като команден център за американските военни операции в региона.

Иран атакува базата и по време на 12-дневната война през юни миналата година.

