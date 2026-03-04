Смъртта на върховния ирански лидер аятолах Али Хаменей, който беше начело на Ислямска република Иран в продължение на близо 37 години, повдига изключително важни въпроси за бъдещето на страната. Един от тях е кой ще застане начело? Отговорът започна леко да изкристализира още сутринта след потвърждението на кончината на Хаменей, койтo беше убит при въздушната атака на САЩ и Израел.

Временен лидерски съвет

Както е предвидено в конституцията - в неделя Иран сформира съвет, който да поеме ръководните функции и управлението на страната.

Той се състои от действащия президент на Иран, председателя на съдебната власт и член на Съвета на пазителите, избран от Съвета за целесъобразност - орган, който съветва върховния лидер и урежда споровете с парламента.

Реформисткият президент на Иран Масуд Пезешкиан и твърдолинейният ръководител на съдебната власт Голамхосейн Мохсени Еджеи са сред членовете, които ще встъпят в длъжност и „временно ще поемат всички задължения на върховния лидер“.

Съвет на духовниците

Макар че ръководният съвет ще управлява временно, съгласно иранското законодателство 88-членен орган, наречен Събрание на експертите, трябва „възможно най-скоро“ да избере нов върховен лидер.

Той се състои изцяло от шиитски духовници, които се избират чрез всенароден вот на всеки осем години. Кандидатурите им се одобряват от Съвета на пазителите - конституционният надзорен орган на Иран. Той е известен с това, че дисквалифицира кандидати на различни избори в Иран, а Събранието на експертите не прави изключение.

През март 2024 г. Съветът на пазителите отстрани бившия ирански президент Хасан Рухани - относително умерен политик, чието управление постигна ядреното споразумение от 2015 г. със световните сили, от участие в изборите за Събранието на експертите.

Синът на Хаменей

Дискусиите сред духовниците относно наследяването и интригите около него се провеждат далеч от очите на обществото, което затруднява преценката кой може да се очертае като основен претендент за върховната власт в Иран.

По-рано се смяташе, че протеже на Хаменей - твърдолинейният президент Ебрахим Раиси, може да се опита да поеме властта. Той загина при хеликоптерна катастрофа през май 2024 г.

Това прави един от синовете на Хаменей - 56-годишният шиитски духовник Моджтаба, потенциален кандидат, въпреки че никога не е заемал правителствен пост.

Предаването на властта от баща на син в случая на върховния лидер може да предизвика недоволство не само сред иранците, които вече критикуват духовната власт, но и сред поддръжниците на системата. Някои биха го възприели като не ислямско и като опит за създаване на нова религиозна династия след падането през 1979 г. на подкрепяното от САЩ правителство на шаха Мохамед Реза Пахлави.

Рядка смяна на властта

Досега е имало само едно друго предаване на властта на върховния лидер на Иран, който е ключовият носител на решения за съдбата на страната след Ислямската революция от 1979 г. През 1989 г. Великият аятолах Рухолах Хомейни почина на 86-годишна възраст, след като се превърна в символ на революцията и ръководи Иран по време на 8-годишната война с Ирак.

Тази нова смяна на върховния лидер се случва на фона на 12-дневна война, която Израел започна срещу Иран през юни 2025 г.

Смята се, че неговият най-известен внук - Хасан Хомейни, също може да поеме управлението на Иран. Той е възприеман като относително умерен във възгледите си, но никога не е заемал държавна длъжност. В момента работи в мавзолея на дядо си в Техеран.

Личният избраник

Алиреза Арафи е член на Върховния съвет за временно управление. Неговото име също е сред спряганите за нов лидер. Висшият духовник беше избран лично от Хаменей за член на Съвета на пазителите през 2019 г., а три години по-късно беше избран в Събранието на експертите. Арафи ръководи мрежа от религиозни семинарии.

Конспираторът, защитил производството на „специални оръжия”

Мохамад Мехди Мирбагери е висш духовник и член на Събранието на експертите, който е популярен в твърдолинейните среди. Той е бил близък до покойния Мохамед Таги Месбах Язди - също твърдолинеен духовник, който написа, че Иран не бива да се лишава от правото да произвежда „специални оръжия”. По време на COVID пандемията Мирбагери осъди затварянето на училищата като „конспирация”. В момента е ръководител на Ислямския културен център в Кум - религиозната столица на Иран.

Огромни правомощия

Върховният лидер стои в центъра на сложната шиитска теокрация в Иран и има последната дума по всички въпроси на държавата. Той изпълнява и функциите на върховен главнокомандващ на армията на страната и на могъщата Революционна гвардия - полувоенна сила, която Съединените щати обявиха за терористична организация през 2019 г. и която Хаменей овласти по време на своето управление.

Гвардията, която оглавява така наречената „Ос на съпротивата“ - организация от военизирани групировки и съюзници в Близкия изток, чията цел е да противодействат на САЩ и Израел - има и значително богатство и активи в Иран.

