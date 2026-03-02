Снимка: Getty Images
79-годишната Мансурех Ходжасте Багерзаде е била в кома от събота
Съпругата на убития върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей днес е издъхнала от раните си, получени при съвместната американско-израелска атака.
79-годишната Мансурех Ходжасте Багерзаде е била в кома от събота, когато при ударите беше убит Хаменей, предаде агенция „Тасним”.
