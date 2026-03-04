Доналд Тръмп заплаши да прекъсне търговията с Испания заради отказа ѝ да предостави военни бази за удари срещу Иран, a Франция разположи противоракетни и протводронови системи в Кипър. Гърция изпрати изтребители F-16, а Германия и Великобритания заявиха готовност за отбранителни действия. Такъв е пейзажът до момента. Европа се готви за отбрана, а САЩ настоява за твърда позиция по отношение на конфликта. Накъде ще поеме Съюзът?

„По-важно е как реагира Европа отвъд граничните страни и най-вече как реагират Франция, Великобритания и Германия“, коментира заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева в предаването. По думите ѝ трите водещи сили са „доста сдържани“, а позицията на ЕС е „колеблива и по-скептична“ в сравнение с предишни американски операции.

САЩ разрешиха на част от персонала на посолството си в Кипър да напусне страната

„Франция винаги е имала своя политика по отношение на Близкия изток - тук не говорим толкова за координация със САЩ, колкото за френски планове за действие“, уточни тя и добави, че липсва ентусиазъм за въвличане в „американска авантюра“.

Бившият заместник-министър на външните работи Владимир Кисьов определи ситуацията като продължение на вече започнал тест за трансатлантическите отношения. „Повече от една година тестваме отношенията Европа - САЩ“, каза той и допълни, че Вашингтон „се скрива под мотото за защита на израелските интереси“. Според него има риск Иран да превърне конфликта в регионален, а Европа не може да постигне нищо без тясно взаимодействие със САЩ, както двустранно, така и в рамките на НАТО.

Ирански медии: Вторият син на Али Хаменей е новият аятолах

Според експертите фокусът върху Близкия изток не бива да измества войната в Украйна, тъй като пренасочването на ресурси може да отслаби подкрепата за Киев. Чернева отбеляза, че Европа в момента е основен доставчик на военна помощ за Украйна, но част от оборудването се купува от американския пазар, което прави гаранциите за бъдещи доставки ключови.

Редактор: Ралица Атанасова