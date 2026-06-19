„Да имам хубава квартира, да имам и хубава баня, нищо друго не искам”, това коментира 12-годишната Ани от Варна в ефира на „Здравей, България” по NOVA, след като семейството ѝ получи ключовете за нов дом. До този момент момичето, което страда от тежка сърдечна недостатъчност и множество хронични заболявания, е живяло в тежки битови условия, но след серия от репортажи институции, дарители и зрители се обединиха в нейна подкрепа.

От община Варна се самосезираха и предоставиха на семейството социално жилище. То обаче е необзаведено и има нужда от освежителен ремонт. Преди близо месец тези първи стъпки бяха само мечта, изречена през сълзи, но днес новите стени са реалност за детето.

„Уникален е, толкова е голям! Когато се ремонтира, ще е уникално и яко”, сподели първите си впечатления Ани при огледа на стаите. Момичето допълни, че нейна голяма мечта е била да има собствена стая с голям прозорец, откъдето да може да гледа.

Най-голяма радост за детето предизвика наличието на баня с бойлер, какъвто досега никога не е имала в стария си дом. „Взимаме бързовар, топлим вода, след това взимам хладка и студена вода и с една каничка, ето така се поливам”, разказа Ани за досегашния начин, по който семейството се е къпало с помощта на кофи.

Eкипът на NOVA и предаването „SOS Разтребители“ се ангажират с почистването и освежителните ремонтни дейности в предоставеното общинско жилище. NOVA ще осигури и необходимото обзавеждане, така че домът да бъде напълно готов за нуждите на Ани и нейното семейство.

За да може семейството бързо да се нанесе, подкрепа пред камерата обеща Даниел Бачорски от отряда „SOS Разтребители”. „Надеждата не трябва да се губи, защото хубавите неща се случват”, обърна се той към Ани чрез видеовръзка в ефира. Бачорски пое ангажимент да съдейства напълно за преместването на всички мебели и багаж, както и за извършването на необходимия ремонт. „Васил Левски казва: „Думи не, дела!”, категоричен беше той.

Майката на момичето Николинка Николова сподели, че за нея няма значение кога точно ще приключи ремонтът, стига всичко да бъде завършено. „Толкова съм чакала, 20 години. За един-два месеца за мен са нищо”, коментира тя. Самата Ани вече си представя как в новия апартамент ще имат диван и как ще посрещнат там предстоящата Коледа, другите празници, както и рождения ѝ ден на 25 август.

Паралелно с кампанията за осигуряване на нормални условия за живот, дарители вече са събрали 15 000 евро по сметката на фондация „Открито сърце”. Сумата ще бъде използвана за спешните изследвания и медицински процедури на Ани.

До дни предстои да стане ясно дали 12-годишното момиче ще може да бъде включено в официалния списък на чакащите за сърдечна трансплантация. Според заключенията на лекарите, интервенцията е крайно необходима предвид тежкото ѝ здравословно състояние.

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