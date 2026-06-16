Семейството на 12-годишната Ани от Варна получи ключовете за новия си дом. Това съобщават от Община Варна. Детето ще бъде настанено заедно със своите майка и баба в двустаен апартамент в широкия център на Варна, недалеч от училището си. Жилището е от фонд „Резервен“.

Историята на Ани ви разказахме в репортаж по NOVA. Ани страда от тежка вродена сърдечна недостатъчност и живееше в къща с мухъл и влага, което допълнително влошаваше състоянието ѝ.

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След репортажа заместник-кметът Снежана Апостолова свикала спешна комисия по случая. Заповедта за настаняването на семейството е подписана от кмета Благомир Коцев.

Апартаментът, който получават, е с площ 77 кв. м. Жилището се състои от входно антре, дневна и кухня с трапезария, спалня, баня с тоалетна, дрешник и балкон.

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Предстои освежаващ ремонт и обзавеждане на жилището, за което със съдействието на Фондация „Открито сърце“ е събрана значителна част от необходимите средства, съобщават от Общината. От фондацията са в контакт с фирма изпълнител, която е поела ангажимент да завърши ремонта във възможно най-кратки срокове от две-три седмици и Ани и семейството ѝ да влязат в новия си дом.

Майката на Ани е подписала и договора за наем в размер на 36,15 евро на месец, като съществува процедура чрез Дирекция „Социално подпомагане“ средствата да бъдат поети от държавата. Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилище за срок до две години, с възможност за удължаване с още две. След това, ако основанията за настаняване на лицата в резервно жилище не са отпаднали, по предложение на кмета може да вземе решение за прехвърляне на жилището във фонд "настаняване на наематели с установени жилищни нужди".

Редактор: Ина Григорова