„Непознатите земи”: „Тадж Махал” - Короната на всички дворци в Индия
"Любовно писмо за Ню Йорк": Изложение за орхидеи превърна мегаполиса в цветна джунгла (ВИДЕО)
Замръзналите канали на Санкт Петербург се превърнаха в ледени пързалки (ВИДЕО)
В костюми на миньони и пчели: Стотици ентусиасти се включиха в сауна маратон в Естония (ВИДЕО)
Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара (ВИДЕО)
Университет без възраст: Милиони възрастни по света доказват, че ученето не се пенсионира
Разказва „Дойче Веле”
Карнавалът официално превзема Венеция. За милиони това е задължително събитие. Но какво става, когато най-известното парти в света се окаже на прага на дома ви?
Разказва „Дойче Веле”:
Милиони хора посещават Венеция всяка година по време на карнавала.
Най-важното, което трябва да знаете, е как да се ориентирате в града, защото е пълен с хора. За да избегнете претъпканите места, може да поемете по задните улички, където е по-спокойно.
Венецианският карнавал е един от най-известните и най-старите в света. Традицията води началото си от XI век, но става популярна едва през XVIII век. В исторически план това е бил начин хора от различни социални класи да се събират.
Днес това е грандиозно тържество, което включва цветни паради, музика и много костюми и маски.
Освен зрелищните костюми и маски, през двете седмици на карнавала, който се провежда през февруари, местните жители и туристите се наслаждават на традиционни деликатеси, вид пържени топчета тесто. Има три вида фрители.
По време на карнавала или в разгара на туристическия сезон някои местни напускат Лагуната, за да избегнат тълпите.
Десетки публични събития се провеждат на главните площади, сгради и дори канали по време на карнавала.Редактор: Ина Григорова
