Снимка: БТА
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Част от ключовите кандидати в надпреварата все още остават неясни
Приключи срокът за регистрация на партии и коалиции за предстоящите президентски избори през октомври. Политическите формации имаха възможност да подадат документите си в Централната избирателна комисия до 17 часа днес.
След изтичането на крайния срок равносметката е ясна – документи за участие във вота са подали 8 партии. В ЦИК няма постъпили документи за регистрация от коалиции.
Остава отворена регистрацията за инициативни комитети, които ще могат да издигат независими кандидатпрезидентски двойки.
Част от кандидатите в надпреварата не са обявени. Все още не е ясно кого ще издигнат от „Възраждане” и дали ДПС, които подадоха документи в ЦИК. До дни се очаква Александър Томов и Иван Христанов да представят своите вицепрезиденти.
Следващата важна дата в изборния календар е 22 септември. До тогава трябва да са ясни имената на всички кандидати за президент и вицепрезидент.
ЦИК обяви слогана на информационната кампания за президентските избори
На 25 септември в полунощ започва официално предизборната кампания.
Секции на 25 октомври ще бъдат разкрити в 55 държави. От Външно министерство уточниха за NOVA, че по тяхно предложение секции няма да има 21 държави, сред които Украйна, Сирия, Ливан, Иран и Мексико.
След като Инициативният комитет зад Илияна Йотова беше учреден се очаква да бъдат внесени и документите за кандидатурата. На 10 септември ще бъде създаде и този, който подкрепя Андрей Гюров и Георги Кандев.
Междувременно ЦИК възложи на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" да извърши проверка на кандидатите за президент и вицепрезидент в предстоящите избори по отношение на придобитото към момента на раждането им гражданство.
За извършване на проверката ЦИК предоставя на ГРАО кандидатските листи в структуриран електронен вид. Проверката се извършва по реда на вписване на предложенията в регистъра на Комисията. Проверката трябва да се извърши до 24 септември.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
В изборния ден NOVA ще излъчи специална програма, посветена на президентския вот, с актуална информация и резултати през целия ден.
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