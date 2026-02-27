Административни данни и лекарски бележки на над 15 милиона души са били обект на хакерска атака, съобщи в петък френското министерство на здравеопазването. Новината идва дни след като властите предупредиха, че е осъществен пробив и в национална банкова база данни, при който чрез откраднати служебни данни за достъп е била компрометирана информация за 1,2 милиона банкови сметки.

Телевизия "Франс 2", която разкри случая с медицинските досиета, съобщи, че сред засегнатите има и водещи политици, а част от данните вече циркулират онлайн. Сред публикуваната информация има подробности дали пациент е хомосексуален или носител на СПИН.

Министерството уточни, че атаката е извършена в края на 2025 г. и е засегнала данни от около 1500 медицински практики, използвали софтуер на компанията Сежедим Санте. Основно са изтекли имена, телефонни номера и пощенски адреси на пациенти. При 169 000 души обаче са компрометирани и лекарски бележки, някои от които могат да съдържат чувствителна информация, посочват от ведомството. Рецепти и резултати от лабораторни изследвания не са били засегнати.

Жером Билоа, експерт по киберсигурност в консултантската компания Уейвстоун, коментира, че това може да е най-големият пробив в здравния сектор във Франция и да има непоправими последици.

На 18 февруари френското финансово министерство обяви, че хакер е получил достъп до национална банкова база данни и е прегледал информация за 1,2 милиона сметки. Според ведомството извършителят е използвал откраднати данни за достъп на служител, за да достигне до номера на сметки, имена на титуляри и адреси.

