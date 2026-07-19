Изкуственият интелект вече не е само инструмент, който пише текстове или отговаря на въпроси. Той вече влиза и в ролята на секретар, асистент, мениджър и дори колега. Как изглежда работният ден рамо до рамо с AI и къде свършват възможностите му?

Ако ви кажат, че следващият ви колега може да не пие кафе, да не излиза в отпуск и никога да не закъснява за работа, бихте ли повярвали? Звучи като сцена от научна фантастика, но всъщност вече е реалност. Нейното име е Дара – изкуствен интелект, който е асистент, секретар и мениджър в едно. AI системата анализира данните вместо вас и посочва на какво трябва да се обърне внимание веднага.

За да се подобри начинът на използване на изкуствен интелект, е важно да се работи с училищата, според експерт

⇒ Зад подобни решения стои Никола Богданов – основател на AI бизнес.

"Всеки един от нас има изключително много задачи. Огромна част от тези задачи много бихме искали някой друг да ни ги свърши. Обикновено това са по-тривиалните административни задачи, които не ни изискват много мислене, но някой трябва да ги свърши. Това са обикновено поне 80% от работата", обяснява той.

По думите му хората винаги са мечтали да натиснат едно копче, да дадат команда и друг да поеме тези задължения.

"Това, което се случи, е, че на практика тази технология се появи преди по-малко от година. Тоест, вече е възможно ти да си направиш не просто бот, а реално мислещ асистент срещу теб, който да бъде едно съзнание", допълва Богданов.

За Никола най-голямата промяна не е в самата технология, а във времето, което тя му спестява.

"Изключително бързо се случва. Изключително бързо се свиква. Аз сам не си правя срещи, не си пиша обобщения. Всякакъв вид административна работа ми върши тя, съответно аз мога да си отделя времето за важните неща. И това тук е ключът от цялото нещо", категоричен е той.

Изкуственият интелект вече е част от работата на все повече компании. Дали един ден ще стане толкова естествен помощник в офиса, колкото компютърът или електронната поща, предстои да разберем.