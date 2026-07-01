След като близо 95% от българските ученици казват, че използват изкуствен интелект (ИИ), това означава, че той се използва във всяко училище, коментира пред NOVA NEWS Александър Ангелов, член на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании.

„Това донякъде е добра новина, защото означава, че имат достъп до технологии и добра свързаност, осигурена в училище и в семейството. Ако някой казва, че не използва ИИ, но все пак има мобилно устройство и достъп до компютър, най-вероятно не знае, че използва”, каза Ангелов.

95% от учениците у нас използват изкуствен интелект за учене

Според него не толкова добрата новина е, че за да се подобри начинът на използване на ИИ, е много важно да се работи с училищата. „Нашето изследване, което е възложено от Министерството на образованието и науката, но е проведено от независим изследователски екип от учени, показва до колко училищата са готови да внедряват ИИ и учителите в тях. Защото е много трудно да стигнем до 700-800 хиляди деца и тийнейджъри в България и да ги научим на нещо. Много по-лесно е да стигнем до 2000 училища през техните директори и да им подадем насоки, инструменти, опит и разбиране как да правят това и те от своя страна да подкрепят учениците”, обясни Александър Ангелов.

Той посочи още, че ще бъдат разработени методически насоки за учителите как да направят съществена промяна в начина на преподаване, а не да дават готово съдържание, създадено от ИИ, на учениците. Друга съществена цел е да се изработи партньорска програма, която да бъде овладяна от няколкостотин обучители в страната и всички директори и учители да бъдат добре подготвени по нея, допълни Ангелов.

Редактор: Цвета Лазаркова