Снимка: gettyimages
Финалният сблъсък се играе на стадион “Метлайф” в Ню Джърси
Испания се изправя срещу Аржентина в епична битка за светоната титла на Мондиал 2026. Финалният сблъсък се играе на стадион “Метлайф” в Ню Джърси.
🇪🇸🤝🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/x9u1hGXM7W— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
Испания излиза за втора световна титла в своята история, като първата беше спечелена през 2010 г. Аржентина пък преследва своите четвърти златни медали от Мондиал, като и в момента е актуален шампион, пише Gong.bg.
IT’S TIME! 🇪🇸🇦🇷— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
The biggest stage is ready. Who is going to win?#FIFAWorldCup
► Първото полувреме приключи при резултат 0:0, след като беше удължено с 5 минути.
► В 44-ата минута се наложи смяна в отбора на гаучосите - Николас Отаменди замени Мартинес.
Снимка: gettyimages
► В 41-вата минута - първи жълт картон за в мача за аржентинеца Лисандро Мартинес.
Снимка: gettyimages
► В 35-ата минута отборите на Испания и Аржентина все още играят при 0:0.
► Секунди по-късно другият вратар - Унай Симон, трябваше да излиза далеч напред, за да спира Меси.
Снимка: gettyimages
► В 6-ата минута. Отлична атака на Испания. Дани Олмо намира Ламин Ямал, чийто удар е избит от Емилиано Мартинес.
Снимка: gettyimages
Стартовите състави
ИСПАНИЯ: 1. Унай Симон, 12. Педро Поро, 22. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея, 8. Фабиан Руис, 16. Родри, 11. Дани Олмо, 19. Ламин Ямал, 15. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал
Резерви: 1. Давид Рая, 13. Жоан Гарсия, 2. Марк Пубил, 3. Алехандро Грималдо, 4. Ерик Гарсия, 5. Маркос Йоренте, 6. Микел Мерино, 9. Гави, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 7. Феран Торес, 11. Йереми Пино, 17. Нико Уилямс, 25. Виктор Муньос, 16. Борха Иглесиас
АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес, 4. Гонсало Монтиел, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Таляфико, 7. Родриго Де Пол, 24. Енцо Фернандес, 20. Алексис Мак Алистър, 11. Нико Гонсалес, 9. Хулиан Алварес, 10. Лионел Меси
Резерви: 1. Хуан Мусо, 12. Херонимо Рули, 2. Маркос Сенеси, 19. Николас Отаменди, 25. Факундо Медина, 26. Науел Молина, 5. Леандро Паредес, 8. Валентин Барко, 11. Джовани Ло Селсо, 14. Есекиел Паласиос, 16. Тиаго Алмада, 17. Джулиано Симеоне, 18. Нико Пас, 21. Хосе Лопес, 22. Лаутаро Мартинес
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни