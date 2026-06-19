Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явиха на външното оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за приема в гимназии.

Вариант 1 беше изтеглен в МОН за изпита по математика от националното външно оценяване в 7 клас. Промяната при седмокласниците тази година е, че ще имат 15 минути по-дълго време, за да се справят със задачите. Изпитът ще продължи три часа. Той включва 24 задачи по математика.

Изпитът се провежда в 1637 училища в страната, като се очаква на него да се явят над 55 000 седмокласници. Ангажирани са над 17 000 квестори.

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При десетокласниците също има удължено време, за да се справят с изпита - 30 минути повече или общо 3 часа. За 10 клас тази година има и съществена промяна във формата - за първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география.

Изпитът за десетокласниците се състои от 18 задачи. Квесторите са над 14 000.



Всички ученици трябваше да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка.

„Днешният ден е предизвикателен. И националното външно оценяване в седми клас, и в десети клас започна добре. В момента учениците са настанени по местата си. В десети клас започнаха да работят. В момента тече разпечатването на материалите за седми клас”, каза в ефира на „Твоят ден” Веселин Стефанов, директор на 51 СУ „Елисавета Багряна”.

„Децата са притеснени, особено за математиката, както винаги. Доста трескава подготовка, но смятам, че знанията, които са получили, ще са им достатъчни да преодолеят и това стъпало”, допълни той.

По думите му няма липсващи квестори, но има ученици, които не са се явили на матурата, поради здравословни причини. Той коментира още, че удълженото време е добра промяна, защото по този начин учениците имат повече спокойствие. „Ограниченото време доста често нагнетява напрежение и се получават грешки. Децата, колкото и да смятаме, че са големи, са ученици и се влияят много от напрежението. Дори един малък фактор може да повлияе пагубно на техните резултати”, каза Стефанов.

По отношение на изпита в 10 клас той коментира, че новият тип задачи е бил ясен отдавна. „Колегите, които подготвят учениците за национално външно оценяване, са наясно, че това е ново нещо и доста наблегнаха на този материал. Смятам, че учениците са доста подготвени и имаха достатъчно време да преминат този материал няколко пъти”, посочи Стефанов.

„Не трябва да ни притесняват по-ниските резултати. По-скоро тук трябва да се съсредоточим върху това какви знания са остатъчни и какво след тези изпити ще остане на учениците в главата за продължението нагоре в гимназиалния етап за седми клас и за десети клас също - за продължението до дванадесети клас. Не вярвам, че ще има по-ниски резултати. Мисля, че ще запазим поне нивото, което досега сме спазили”, каза още той.

Той е на мнение, че трябва да има интегрални задачи и в 7 клас, защото „подготовката за реалния живот не е в определена посока или дисциплина, която трябва да следваме изцяло”. „Казусите, които трябва да решаваме в нашия живот, винаги са вплетени от различни науки и от различно естество. По този начин подготвяме децата и учениците от по-ранна детска възраст да се справят с различен тип проблеми и смятам, че този тип формат на изпита трябва да влезе максимално бързо - от другата учебна година”, посочи Стефанов.