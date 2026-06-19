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Какво е състоянието на потърпевшите и как момчето се е сдобило с автомобила
Петима непълнолетни пострадаха при тежка катастрофа в Горна Оряховица, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се блъснал в стълб. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници - двама 14-годишни и двама 12-годишни. Двете деца с най-сериозни травми бяха откарани с въздушни линейки до „Пирогов“. Какво е състоянието на потърпевшите и как момчето се е сдобило с автомобила?
„Ако преди време вие сте били малък и сте откраднали автомобила на баща си и днес тази история я разкажете на сина си, естествено, той ще подражава на вас. Проблемът винаги е в родителите. Контролът трябва да тръгва от семейството. Контролът, възпитанието, обучението тръгват от семейството“, заяви в ефира на „Здравей, България” Иван Иванов от Асоциация за квалификация на автомобилистите.
15-годишен катастрофира в стълб в Горна Оряховица, пет деца са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)
По думите му трябва да бъдат вкарани автоексперти в училищата, които да преподават безопасност на движението. „Децата нямат опит. Слава на Бога, че нямаме смъртен случай, защото нещата можеше да бъдат много по-тежки от това, което виждаме сега“, каза Иванов.
Той коментира още, че подобен инцидент може да се случи навсякъде, ако няма контрол, възпитание, обучение от семейството в ранна детска възраст и в училищата.
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