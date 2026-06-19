На прага на пожароопасния сезон една от най-натоварените противопожарни служби в страната - тази в Хасково, се подготвя с нова техника, допълнителни служители и дронове с термокамери. Целта е по-бърза реакция при горски и полски пожари, които традиционно са сред най-сериозните рискове за региона през летните месеци.

По думите на директора на областната пожарна в Хасково Митко Чакалов същинският пожароопасен сезон все още не е започнал, тъй като заради дъждовете тревите остават зелени. Въпреки това службите вече са в подготовка за летните месеци.

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„От направения анализ може да заключим, че броят на произшествията беше малко по-малък спрямо предходната година“, заяви Чакалов за миналогодишния сезон. Според него това се дължи както на проведената превенция, така и на валежите през лятото, които са помогнали за ограничаване на пожарите.

Въпреки по-малкия брой произшествия, огънят е засегнал сериозни площи. Около 120 хиляди декара са били обхванати от пожари в Хасковска област през миналата година. За сравнение, година по-рано изгорелите площи са били около 200 хиляди декара.

Тази година пожарната ще разчита на допълнително оборудване, осигурено по програма „Развитие на човешките ресурси“. То включва пожаротехническо въоръжение, което ще бъде разпределено между службите и използвано при гасене на пожари.

„Имаме закупено допълнително пожаротехническо въоръжение, което ще бъде разпределено между службите и ще бъде включено при гасенето на предстоящите пожари“, обясни Чакалов.

Сред новото оборудване са ранцеви пожарогасители, духалки и други средства за работа на терен. Освен това службата разполага с три пожарни автомобила, предоставени от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и с булдозер, който ще се използва за ограничаване на огъня.

„Три броя пожарни автомобили са ни предоставени от Главната дирекция, има прехвърлени от други дирекции към нас, плюс булдозер, които ще бъдат включени в гасенето на пожари“, посочи директорът на областната пожарна.

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За втора поредна година Хасково ще разполага през цялото лято с булдозер - техника, която е особено важна при ограничаване на големи пожари чрез прокарване на просеки.

Новост за службата са и два дрона с термокамери. Те ще се използват за наблюдение, разузнаване на огнища и търсене на пострадали хора в труднодостъпни райони.

В готовност за включване при тежки инциденти са и доброволните формирования в областта. На територията на Хасковска област има осем - седем към общините и едно към юридическо лице. Общо 120 човека - обучени и готови всеки момент да се включат в пожарогасителни и отводнителни дейности при произшествия.