Идеята за въвеждане на прогресивно облагане при притежание на повече от едно жилище повдига повече въпроси, отколкото дава отговори. Това коментираха в предаването „Твоят ден“ брокерът Невена Валентин-Стоянова, кредитният консултант Елена Михайлова и данъчният консултант Николай Иванчев.

Според Невена Валентин-Стоянова към момента предложението е твърде неясно, за да може да бъде оценено реално. „Има страшно много неизвестни, които все още не сме видели. Виждаме едно откъслечно изречение, което виси в пространството“, заяви тя. По думите ѝ не е ясно дали евентуалният данък ще засяга само физически лица, юридически лица, семейства или отделни собственици.

Как сами напомпахме цените на имотния пазар (ВИДЕО)

Данъчният консултант Николай Иванчев определи темата като стара и припомни, че подобен опит вече е правен. Според него резултатът тогава е бил слаб, защото ползите са били минимални, а административната тежест - значителна. „Всеки един данък е гениален, когато е прост. А пропорционалният данък е такъв“, подчерта Иванчев.

Той посочи, че основният проблем не е липсата на прогресивно облагане, а остарелите данъчни оценки на имотите. „Имотите се събират невероятно добре като данъци и тук имаме един-единствен проблем - остарелите данъчни оценки“, каза данъчният експерт. Според него по-работещ вариант би бил еднократно увеличение на оценките с 30 до 50 процента и въвеждане на автоматичен механизъм за актуализация на всеки две години.

Кредитният консултант Елена Михайлова също акцентира върху липсата на ясни правила. По думите ѝ, ако се мисли за допълнително облагане, то трябва да бъде насочено към хора, които купуват голям брой имоти с инвестиционна цел, а не към семейства, които купуват второ жилище за децата си. „За мен тези хора не би следвало да се облагат с прогресивен данък. По-скоро той би трябвало да бъде насочен към големите инвестиционни купувачи“, заяви Михайлова.

Цените на имотите: Ще бъде ли ограничено банковото кредитиране

Невена Валентин-Стоянова изрази съмнение дали общините изобщо имат административната и дигиталната готовност да приложат подобна система. „Ние се опитваме да правим някаква данъчна реформа от XXI век, но същевременно сме много назад с дигитализацията и свързаността на процесите“, коментира брокерът. Според нея не е ясно как общините ще обменят информация за всички имоти на едно лице в различни населени места.

Иванчев предупреди, че сложният данък може да доведе до обратен ефект - по-трудно събиране и повече опити за избягване. „Толкова е сложно, че всъщност кой ще го администрира? Общините почти не правят ревизии“, каза той. По думите му подобна мярка може да наложи разширяване на администрацията, без да донесе съществен приход.

Михайлова обясни, че в България лихвите по жилищните кредити остават ниски заради високата ликвидност на банките и големия обем депозити. „Банките са суперликвидни, имат много средства, които искат да дават като кредити, и не очакваме някаква промяна в лихвите в краткосрочен план“, каза тя.

Стоянова посочи, че над 70 процента от клиентите ѝ купуват имоти с ипотечен кредит. „При тази добра цена на парите, дори да имаш цялата сума за покупка на имота, предпочиташ да инвестираш в бизнеса си и да вземеш ипотечен кредит“, обясни брокерът.

МФ е внесло предложение за 20% ДДС при продажба на имот ново строителство

Според Иванчев ниските ипотечни лихви вероятно ще се запазят, защото банките печелят не само от лихви, но и от такси и допълнителни услуги. „Тази линия ще остане ниска. Това е кукичката, с която банките привличат клиентите и ги тарифират за всичко друго“, заяви той.

Експертите не очакват рязък срив на имотния пазар. Според Михайлова пазарът се саморегулира, а импулсивните купувачи постепенно излизат от него. Стоянова също отхвърли тезата за предстоящ „край на купона“ в сектора. „Чакаме този балон да се пукне и не се пука. Пазарът наистина се саморегулира през последните месеци“, каза тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова