Заловиха единадесетокласник да управлява лек автомобил без шофьорска книжка. При проверка край светофара в пернишкото село Драгичево служители на Второ РУ установили, че зад волана на кола е 17-годишен ученик. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник, предаде DarikNews .

Автомобилът е собственост на криминално проявен мъж, от когото ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност. На младежа са взети проби за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.

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По случая е образувана преписка, която след приключване ще бъде изпратена на Районна прокуратура – Перник.

Редактор: Дарина Методиева