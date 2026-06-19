Народният представител от „Прогресивна България“ Милен Трифонов заяви, че управляващото мнозинство е решено да изпълни обещаните реформи както във финансовата политика, така и в съдебната система. В интервю за „Здравей, България“ той коментира удължителния бюджет, подготовката на държавния бюджет за следващата година, реформите в администрацията и предстоящите промени в съдебната власт.

По повод удължаването на бюджета и възможността за поемане на нов дълг Трифонов отхвърли критиките, че правителството иска „празен чек“. Според него става въпрос за максимален размер на евентуално необходимото финансиране.

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„Не е празен чек, тъй като това е максимумът, таванът на дълга, който евентуално ще бъде изтеглен“, подчерта депутатът. Той обясни, че финансовото министерство е направило разчетите си с оглед необходимостта от покриване на разходи по Плана за възстановяване и устойчивост, както и за гарантиране на нормалното функциониране на държавата.

По отношение на бюджета за следващата година Трифонов увери, че управляващите няма да се откажат от реформаторската си програма. „Категорично мога да заявя, че заявката, с която „Прогресивна България“ влезе в управлението, ще бъде изпълнена. Ще бъдем много последователни и принципни в реформите, които сме обещали“, заяви той.

Трифонов подкрепи идеята за модернизация на държавната администрация чрез нови технологии и дигитализация. Според него това е неизбежна посока на развитие. „Новите технологии трябва да навлязат ударно във всички служби“, каза народният представител и даде за пример Националната агенция за приходите, която според него е сред най-реформираните институции по отношение на електронните услуги.

По темата за осигуровките на държавните служители той посочи, че евентуална промяна би трябвало да бъде съпроводена с компенсиращи механизми. „Ако сега Министерството на финансите предприеме тази стъпка, в крайна сметка това означава, че трябва да бъдат повишени техните възнаграждения. В противен случай те ще намалеят“, коментира Трифонов.

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Депутатът засегна и въпроса за възнагражденията на народните представители. Макар да подчерта, че темата не е официално обсъждана, той изрази лично мнение в полза на евентуално намаляване на депутатските заплати.

„Бих се съгласил с подобно намаляване на заплатите“, каза Трифонов. По отношение на местните данъци и обсъжданите идеи за по-високо облагане на собствениците на повече жилища, депутатът заяви, че подобен подход би бил справедлив.

„Това е логична промяна. Тя би била справедлива“, посочи той, като уточни, че предстоят анализи за евентуалния фискален ефект от подобна мярка.

Според Трифонов съдебната реформа е сред основните приоритети на управляващото мнозинство. „Имаме категорично желание за абсолютно изчистване на съдебната система от такъв тип зависими хора“, заяви той, визирайки магистрати, за които в обществото съществуват съмнения за връзки с различни неформални мрежи за влияние.

По думите му промените в Закона за съдебната власт са само началото на по-широка реформа.„Това не е съдебна реформа. Това е началото на промените, които ще гарантират избора на един по-добре действащ и по-прозрачен Висш съдебен съвет“, подчерта народният представител.

Той обясни, че акцентът при избора на бъдещите членове на Висшия съдебен съвет ще бъде поставен не само върху професионалната подготовка, но и върху моралните качества и независимостта на кандидатите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова