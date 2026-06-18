Посланикът на България в Скопие Желязко Радуков благодари на българските институции за подкрепата, след палежа на коли на българското посолство в столицата на Северна Македония.

Той заяви, че не трябва да бъде предизвиквано блокиране на ГКПП или пътища между България и Северна Македония.

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"Интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи, да провокираме запознаването им със съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства, да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията", казва още в позицията Радуков.

"Също така обръщаме внимание на определени медии и общественици в Северна Македония, че е несъстоятелно и непродуктивно да определят български организации като „анти-македонски“ поради различни оценки и възгледи за състоянието на двустранните отношения и политиката на властите в Скопие", заявява още българският посланик.

Редактор: Никола Тунев