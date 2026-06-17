Осемдневен арест е наложен на обвинения в палежа на два дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопи. Решението е на Основния съд в града по предложение на прокуратурата.

Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на коли на посолството ни в Скопие

Скопската полиция обяви тази сутрин, че срещу 44-годишния мъж са повдигнати наказателни обвинения и случаят е решен. Задържаният ще отговаря пред Темида за причиняване на обществена опасност. Мъжът е признал за престъплението.

След изтичането на осемдневния арест, мъжът може да бъде пуснат. След това ще започне делото по случая, което може да стане веднага, но е възможно и да се забави.