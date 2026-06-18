Хубаво е, че кабинетът си прави самооценка и излиза с декларация за работата си, но е добре да чуят оценката и на избирателите си. Защото това, което разбирам аз, е, че оценката не е еднозначна. Дадоха се едни заявки, но те не се спазват като приоритети и обещания, а се върши нещо друго. Това каза бившият служебен премиер и председател на "Български възход" Стефан Янев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той даде пример с договора с „Боташ”. „Изборната кампания беше изградена на принципа, че договорът е много хубав, но лоши хора не го ползват по предназначение, а сега се оказва, че трябва да го предоговаряме. Кое е истината”, запита Янев.

Людмила Петкова: 3,8 млрд. евро таван на дълга не са за безконтролно харчене, а ликвидна застраховка за стабилността на България

По отношение на темата за дълга той каза: „Преди да се разгледа проект за бюджет за тази година, ние вървим към стъпката за нов дълг”. Според него България има проблем с дефицита и бюджета, а изглежда така, сякаш мнозинството не е запознато с тези въпроси. Янев е на мнение, че има разминаване между думите и делата при управляващите. „Най-напред трябва да се реши бюджетът, после заемът. Очевидно нещата са толкова зле, че първо трябва да изтеглим заем, за да покрием текущите дефицити. Може би така ще покрием плащанията по ПВУ”, допълни още бившият служебен премиер.

Янев коментира още въпроса с "Баба Алино". Той запита колко още такива случаи има у нас.

България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия

Във връзка с външната политика на страната и решението на кабинета да не подкрепи част от санкциите срещу Русия Янев посочи, че не може да се говори за завой. По негови думи страната трябва да отстоява интересите си. Той посочи, че не е разбрал дали България ще праща военна помощ на Украйна или не.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова